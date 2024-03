Augsten saß bis 2014 als Abgeordneter seiner Partei im Thüringer Landtag und war zwischenzeitlich auch Landessprecher der Grünen. Derzeit ist er Stadtrat und Beigeordneter in Blankenhain sowie Kreisrat im Weimarer Land.

Das BSW sei ein aussichtsreicher Versuch, der AfD Stimmen abzunehmen. Viele würden die AfD nur aus Protest wählen. Augsten will sich nach eigenen Angaben bei der Wagenknecht-Partei vor allem in der Agrarpolitik und beim Thema erneuerbare Energien einbringen.

Am Freitag gründet das "Bündnis Sahra Wagenknecht" seinen Thüringer Landesverband. Laut BSW-Sprecher Steffen Schütz sollen bei dem Treffen eine Doppelspitze und der Vorstand gewählt werden. Als aussichtsreichste Kandidatin gilt die Eisenacher Oberbürgermeisterin und ehemalige Linken-Politikerin Katja Wolf. Am Donnerstag findet in Erfurt zudem ein sogenanntes BSW-Unterstützertreffen statt. Dazu werden rund 500 Menschen erwartet.