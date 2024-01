Die wohl prominenteste BSWlerin in Thüringen ist derzeit Katja Wolf, seit 2012 Oberbürgermeisterin von Eisenach. Zwar ist die 47-Jährige noch bei der Linken, bei der sie seit ihrem 16. Lebensjahr Mitglied ist. Der Austritt aus der Partei sei "kein einfacher Schritt", sagte Wolf MDR THÜRINGEN. Im Moment sei sie noch in der Phase des Trennungsschmerzes. "Ich weiß, dass ich natürlich perspektivisch aus der Linken austreten werde." Denn rein formal sei klar, dass sie nicht "auf zwei Hochzeiten" tanzen könne.

Bildrechte: IMAGO / Bild13

Auch der ehemalige Linke-Bürgermeister von Hildburghausen, Tilo Kummer, will zum Bündnis Sahra Wagenknecht wechseln. Kummer sagte am Donnerstag, er habe seiner Partei seinen geplanten Austritt bereits mitgeteilt. Er wolle sich stattdessen in dem neuen Bündnis engagieren und dort auch am Programm mitwirken. Kummer saß von 1999 bis 2019 für die Linke im Thüringer Landtag und war von 2020 bis zu seiner Abwahl 2023 Bürgermeister von Hildburghausen.

Wer ist noch beim BSW Thüringen?

Wagenknecht selbst sagte der "Thüringer Allgemeinen", es gebe in Thüringen "ein überzeugendes Team" für die Partei. Dazu gehörten neben Wolf auch der Medien-Unternehmer Steffen Schütz aus Eisenach und Matthias Herzog, der in Erfurt die Geschäfte des dortigen Profi-Basketballclubs führt.

Inzwischen sind weitere Namen bekannt: Die ehemaligen Linkenpolitikerinnen und -politiker Anke Wirsing aus Bad Salzungen, Anja Tischendorf aus Zeulenroda, Mario Forchhammer aus dem Landkreis Greiz, Vera Fitzke aus Gotha und Stefan Wogawa aus Blankenhain sind dem Bündnis beigetreten. Auch Rüdiger Schmidt-Grépály, der ehemalige Leiter des Kollegs Friedrich Nietzsche der Klassik Stiftung Weimar, und der selbstständige Tischlermeister Jens Zöllner aus Gebesee sind dabei.

Noch kein Termin für die Gründung des Landesverbandes

Wann der BSW-Landesverband Thüringen gegründet wird, steht noch nicht fest. Nach Auskunft der Zentrale in Berlin ist als Termin der Februar oder März angepeilt. Thomas Schmidt nennt als Zeitpunkt der Gründung vage das Frühjahr.

Unterstützertreffen Anfang Februar

Zum jetzigen Zeitpunkt lebt der BSW in Thüringen vor allem in regionalen Unterstützergruppen und Vereinen. Am 3. Februar, eine Woche nach dem Bundesparteitag des BSW, treffen sie sich in Gotha. Das habe aber mit der Partei erstmal nichts zu tun, betont Dirk Warschkow.

Immerhin kenne man bis dahin "Ansprechpartner mit Namen. Anschrift und Telefonnummer, die für den Aufbau Thüringen zuständig sind". Auf diesem Treffen stehe das Thema Kommunalwahl ganz oben. Denn anders als für den Landtag kann man bei den Kommunalwahlen auch als Verein kandidieren.

Bildrechte: imago images/Val Thoermer

Solch eine Kandidatur hat zum Beispiel der Sonneberger Jürgen Reiche vor. Der ehemalige Linke ist Vorsitzender des im November vergangenen Jahres gegründeten Bündnisvereins für Gerechtigkeit und Vernunft im Landkreis Sonneberg. Sein Bewerbungsschreiben für die Partei liegt längst in Berlin. Doch Reiche rechnet damit, dass die Bearbeitung dauern kann. "Das geht bewusst sehr langsam und mit Augenmaß vor sich", sagt er. Deshalb wird sein Verein bei den Kommunalwahlen im Landkreis Sonneberg antreten.