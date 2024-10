Eine solche Doppelrolle - Ermittler und Zeuge - ist nach dem Thüringer Untersuchungsausschussgesetz durchaus möglich. Allerdings müsste das Ausschussmitglied in dieser Zeit seine Tätigkeit ruhen lassen. Und noch etwas steht im Untersuchungsausschussgesetz in Paragraf 7: "Ein Mitglied des Landtags, das an den zu untersuchenden Vorgängen beteiligt ist oder war, darf dem Untersuchungsausschuß nicht angehören."

In diesem Sinne betonte Stefan Wogawa in der Fakt-ist!-Sendung: "Es wird in allen Fraktionen Menschen geben, die an der Bekämpfung der Pandemie beteiligt waren. Ich glaube, es wäre weltfremd, etwas anderes zu verlangen." Tatsächlich haben viele andere Angeordnete in der Corona-Pandemie Verantwortung getragen. Viele waren bereits Landtagsabgeordnete, so wie etwa die gesundheitspolitischen Sprecher von AfD, CDU, SPD und der Linken. Andere waren vorher in Ministerien, wie etwa die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und ehemalige Innen-Staatssekretärin Katharina Schenk.