In einem Untersuchungsausschuss sitzen ausschließlich gewählte Politiker. Sie haben ein Erzwingungsrecht, zum Beispiel gegenüber der Landesregierung. Das heißt: Ausschussmitglieder dürfen zur Beweisführung Zeugen vorladen und Akteneinsicht verlangen.

In einer Enquete-Kommission sitzen nicht nur gewählte Politiker, sondern auch externe Experten. Die Kommission hat allerdings keine Erzwingungsrechte gegenüber einer Landesregierung.

Juristen definieren den Unterschied so: Untersuchungsausschüsse sollen Missstände aufklären.

Enquete-Kommissionen sollen Lösungsvorschläge erarbeiten.

Ein Untersuchungsausschuss schaut also eher in die Vergangenheit, eine Enquete-Kommission nach vorn.