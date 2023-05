Thüringer Busfahrer sollen mehr Lohn erhalten. Wie der Verband mitteldeutscher Omnibusunternehmen e.V. (MDO) am Montag mitteilte, haben sich die Busunternehmen mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Demnach erhalten die Beschäftigten und Auszubildenden eine Inflationsprämie über 3.000 Euro. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2024. Die Löhne sollen über vier Stufen um 19,5 Prozent steigen.

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Tilman Wagenknecht, sprach von einem Kompromiss. "Die Gewerkschaft hat gekämpft, die Inflation wirkt hart für untere Einkommensgruppen, und wir müssen unseren Arbeitskräftenachwuchs sichern." Zudem würden andere, teils deutlich höhere Tarifabschlüsse in Thüringen den Takt vorgeben.

In dem Tarifkonflikt hatte es wiederholt Warnstreiks gegeben. Zuletzt beteiligten sich am vergangenen Freitag rund 300 Beschäftigte unter anderem in Erfurt, Saalfeld und Schleiz.