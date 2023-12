Carsharing entlastet das Verkehrsaufkommen und trägt damit zur Verkehrswende bei. "Ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt nach wissenschaftlichen Untersuchungen bis zu zehn private Pkw", so die Sprecherin der Stadt Jena, Stefanie Braune. Auch wenn das Thema noch immer für viele Bürgerinnen und Bürger neu ist, steigt die Nachfrage nach diesem Angebot in größeren Städten Thüringens seit Jahren kontinuierlich.

Ähnlicher Trend in größeren Städten Thüringens zu beobachten

Laut Braune habe sich die Anzahl der Stationen im Jenaer Stadtgebiet seit 2019 in etwa verdoppelt, die Nutzerzahlen seien in diesem Zeitraum um etwa 42 Prozent gestiegen. In Erfurt, Meiningen und Weimar gibt es einen ähnlichen Trend, den auch der Carsharing-Anbieter "Teilauto" bestätigt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Größter Anbieter: Mehr als 8.000 registrierte Kunden in Thüringen

"Teilauto" ist ein privatwirtschaftlicher Anbieter und in Thüringen der größte. Seine Wagen stehen in Erfurt, Gera, Gotha, Jena und Weimar, so der Sprecher Niklas Wachholtz. Insgesamt habe das Unternehmen im Freistaat derzeit 220 Autos an 150 Stationen - rund 8.500 Kunden seien registriert. In Erfurt stellt außerdem der Anbieter "Carl und Carla" Transporter zur Verfügung.