Christian Herrgott war erst im Januar zum neuen Landrat des Saale-Orla-Kreises gewählt worden. Am Montag wählte ihn nun der Thüringische Landkreistag einstimmig zum Nachfolger seiner Parteikollegin Martina Schweinsburg, die altersbedingt ihr Amt als Landrätin von Greiz abgeben musste und in den Landtag wechselte . Somit konnte sie auch das Amt als Präsidentin des Landkreistages nicht fortführen, das sie etliche Jahre inne hatte. Der Thüringische Landkreistag gilt als fachlicher Begleiter der Landespolitik.

CDU-Chef Mario Voigt gratulierte dem bisherigen Generalsekretär zur Wahl in das neue Amt. Herrgott sei Thüringer durch und durch und der richtige Mann, um die kommunale Familie wieder stark zu machen, so Voigt. Einen neuen Generalsekrätär will die CDU Thüringen am 14. Dezember beim Parteitag wählen.