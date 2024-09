Es gibt diese Anekdote über Martina Schweinsburg: In ihrem ehemaligen Landrätin-Büro in Greiz soll es eine Glocke gegeben haben - mit dem Schriftzug "Alles hört auf mich" darauf. 34 Jahre lang war Schweinsburg Landrätin in Ostthüringen, zuerst in Zeulenroda, ab 1994 dann in Greiz.

Aber das mit dem Chefin-Sein ist jetzt vorbei. Martina Schweinsburg zieht für die CDU als Direktkandidatin in den neuen Thüringer Landtag ein, der sich in der kommenden Woche konstituieren soll. Neue und erstmalige Abgeordnete gibt es im Landesparlament ab diesem Herbst viele. Martina Schweinsburg aber ist ein spezieller Fall.

Ich war wirklich total blauäugig, was ein Landrat so zu tun hat. Martina Schweinsburg

Nach ihrem Studium wird sie 1986 Veterinäringenieurin. Heute erzählt sie, das sei ein Job gewesen, in dem sie fast dasselbe wie eine Tierärztin gemacht habe, aber nur den Bruchteil des Geldes bekommen habe. Als politische Vorbilder nennt sie im Interview sofort Willy Brandt und Helmut Schmidt. "Wir wollten die DDR reformieren und nach vorne bringen - alles war nach der Wende offen", sagt sie über die Wendezeit, die sie politisierte. Als sie dann Kohl im Fernsehen die Einheit beschwören hört, sei für sie die Sache klar gewesen: Schweinsburg wird 1990 CDU-Mitglied und ohne Gegenkandidaten Landrätin des damaligen Kreises Zeulenroda. "Ich war wirklich total blauäugig, was ein Landrat so zu tun hat."

Starkes Ergebnis trotz AfD-Sieg in Greiz

Sie wäre gerne auch in diesem Jahr erneut als Landrätin angetreten, sagt Schweinsburg, doch mit 65 ist das laut Gesetz in Thüringen nicht mehr möglich. Als sie erfährt, dass Bodo Ramelow mit 67 noch einmal als Spitzenkandidat der Linke zur Landtagswahl antreten will, sagt Schweinsburg mit einem Zwinkern: "Da gehe ich halt auch in den Landtag." Es sei keine ganz rationale Entscheidung gewesen.