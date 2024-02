Alt-Landrat Fügmann hat an seinen Nachfolger eine klare Botschaft: "Christian Herrgott hat gesagt, er will ein Landrat für alle sein, und ich hoffe, dass dieser Slogan auch seine Arbeit prägt." Bereits am Abend der Stichwahl hatte Christian Herrgott angekündigt, auch die ernst zu nehmen, die dem AfD-Kandidaten Uwe Thrum ihre Stimme gegeben hatten. Deshalb will der neue Landrat neue Formate der Bürgerbeteiligung ausprobieren. Dazu sollen auch regelmäßige Gespräche vor Ort gehören. Gesellschaftliche Gräben zuschütten und Brücken bauen - so nennt es Christian Herrgott.