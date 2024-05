Auch in der Kreisstadt Schleiz kommt der Neue bisher gut an. Auch, wenn einige der Befragten angeben, sich nicht mehr um Politik zu kümmern: Im Tenor sind sich viele einig - Christian Herrgott mache seine Sache gut. Der im ersten Wahlgang unterlegene Linken-Kandidat Ralf Kalich lobt die Arbeit des Landrates mit dem Kreistag: "Er ist jemand, der klare Ansagen macht und nicht lange um den heißen Brei herumredet. Das spart Zeit." Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Als wichtigstes Ziel für die ersten Wochen hatte Christian Herrgott die Verabschiedung des Kreishaushaltes genannt. Der sorgte für Zoff im Kreistag, weil ursprünglich die Umlage der Kommunen an den Landkreis erneut steigen sollte. Auf über 50 Prozent. Jetzt liegt sie bei 47,2 Prozent.

Eigentlich ein Erfolg, aber mit bitterem Beigeschmack. Weil das Umlagesoll, also das Defizit des Landkreises gestiegen ist, müssen viele Kommunen trotzdem mehr bezahlen. Trotzdem sieht der Landrat die Einigung als Erfolg. Damit kann der Landkreis jetzt auch neue Maßnahmen umsetzen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Der unterlegene Landratskandidat Uwe Thrum von der AfD schaut ganz genau hin, wie sich sein ehemaliger Kontrahent macht. Viele Projekte sagt er, seien von der AfD abgekupfert, wie die Bezahlkarte oder die Arbeitspflicht. Trotzdem stellt er Christian Herrgott ein befriedigendes Zeugnis für die ersten 100 Tage aus. Er will den Landrat bei verschiedenen Themen in die Pflicht nehmen. Etwa beim Erhalt der Krankenhäuser in Pößneck und Schleiz, aber auch bei den Schulsanierungen.

AfD-Mann Thrum wirft dem Landrat außerdem vor, bei wichtigen Themen umzufallen. So habe seine Verwaltung eine bei den Bürgern umstrittene Photovoltaikanlage in Gertewitz genehmigt - trotz Bürgerbegehren.

Das lässt Christian Herrgott allerdings nicht auf sich sitzen. "Die Gemeinde hat für dieses Projekt einen gültigen Bebauungsplan aufgestellt", sagt er. "Wenn wir das nicht genehmigt hätten, wäre das Rechtsbruch gewesen." Laut dem Landrat hätte die Gemeinde den Bebauungsplan nicht aufstellen müssen, wie etwa in der Nachbarschaft in Knau. Dann wäre das Projekt von vornherein vom Tisch gewesen. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Herrgott will Digitalisierung im Amt vorantreiben

Insgesamt fühlt sich der neue Landrat in seinem Amt angekommen. In den vergangenen Wochen habe er viele Gespräche mit seinen Mitarbeitern geführt. Außerdem gab es Besuche in den Nachbarlandkreisen.

Schwer gefallen sei ihm der Einstieg nicht, sagt er. "Ich kenne das Landratsamt ja schon aus meiner früheren Arbeit als Büroleiter und als 1. Beigeordneter", sagt Christian Herrgott, der in der nächsten Zeit die Digitalisierung im Amt vorantreiben will. In Schleiz gibt es zwar inzwischen eine elektronische Akte. Alle Prozesse im Landratsamt digital zu gestalten, sei aber ein Langzeitprojekt, so Herrgott.