"Die Fahrscheine bitte!" Wer schon mal beim Schwarzfahren erwischt wurde, weiß, wie unangenehm sich das anfühlt, kein gültiges Ticket vorzeigen zu können. Doch seit Mittwoch prüfen Thüringer Kontrolleure in Bus und Bahn nicht nur Fahrscheine, sondern auch 3G-Nachweise. Denn das sieht das neue Infektionsschutzgesetz vor, das am Mittwoch in Kraft getreten ist. Demnach müssen Verkehrsunternehmen des ÖPNV, des Luftverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs eine stichprobenartige Kontrolle der 3G-Regel gewährleisten. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen, und Kinder unter sechs Jahren. Sie brauchen im Nahverkehr keine Test-, Impf- oder Genesungsnachweise.