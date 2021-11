Durch das neue Infektionsschutzgesetzt tritt am Mittwoch deutschlandweit die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft.

Auch in Thüringen tun sich damit bei den Arbeitnehmern viele Fragen auf: "Können sich das auch Geringverdiener leisten?", "Macht das nicht die Betriebe kaputt?", "Wie soll das gehen mit so wenigen Teststellen?", "Was ist, wenn ich mich weigere?" oder "Haben die Testzentren jetzt wenigstens 24 Stunden am Tag geöffnet?". Es sind Fragen wie diese, die die Menschen in den Kommentarspalten bei MDR THÜRINGEN beschäftigten. Hier haben wir die wichtigsten Antworten zusammengetragen:

Wer muss sich testen lassen?

Grundsätzlich gilt, dass alle Beschäftigten und Arbeitgeber "bei Betreten der Arbeitsstätte" einen 3G-Nachweis mit sich führen müssen. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss - wenn die Tätigkeit es erlaubt - ins Homeoffice ausweichen oder sich zwangsläufig testen lassen.