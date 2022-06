Geschlossene Türen hieß im Frühjahr 2020 oft auch keine Einnahmen. Manchen half die Kreativität. Bei allen ging das aber nicht. Gastronomen boten Speisen "to go" an. Doch was macht der Wirt einer Bierkneipe? Schales Bier zum Mitnehmen? Keine Alternative für Ulf Bechstein aus Arnstadt.