Der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Torsten Czuppon steht erneut vor Gericht. Am Mittwoch beginnt am Landgericht Erfurt ein Berufungsprozess gegen ihn. Der Polizeibeamte war in erster Instanz wegen der Verfolgung Unschuldiger zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Czuppon soll vor seiner Abgeordnetenzeit eine von ihm selbst gestellte Strafanzeige als Polizist auch selbst bearbeitet haben. Die Verfolgung Unschuldiger kann in Deutschland mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft werden.