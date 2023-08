Zwischen Schleiz und Gera in Niederpöllnitz ist es am Bahnhof sehr idyllisch. Hier wächst sogar Gras auf den Bahnsteigen. Und Mara Daßler ist wirklich froh, dass hier einmal in der Stunde ein Zug fährt. Zwischen Neustadt und Leipzig fährt der Regionalexpress RE12 auch über Gera. Für die junge Frau eine gute Anbindung. "Jeden Tag fahre ich mit dem Zug nach Gera zur Arbeit." Das Deutschland-Ticket kommt ihr zugute. "Ein, zwei oder dreimal im Monat geht es nach Leipzig zur Familie." Da kamen vor dem neuen Angebot deutlich mehr zusammen als 49 Euro.