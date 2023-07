Nach Angaben der DB-Regio-Chefin legten die Fahrgäste in DB-Regionalzügen seit der Einführung des 49-Euro-Tickets "deutlich längere Strecken" zurück. Besonders die Ausflugsrouten Richtung Meer und in die Berge seien sehr beliebt. In manchen Regionen seien die Menschen so viel unterwegs wie im "9-Euro-Sommer" des vergangenen Jahres, als von Juni bis August ein vergünstigtes Monatsticket angeboten wurde.



Palla appellierte an Bund und Länder, den monatlichen Preis von 49 Euro auch im kommenden Jahr stabil zu halten, um "vielen Menschen Zugang zu täglicher Mobilität" zu ermöglichen.