Sie bellen nicht, aber sie sind aufgedreht: Hedda und Trubel, die beiden Hunde von Kaddy Fiesinger, rennen neben der Hörsel in Eisenach durchs Gras. Der Weg ist vom Regen matschig, aber das stört die beiden ehemaligen Straßenhunde nicht. Und auch Kaddy genießt die ausgiebige Runde mit ihren Hunden. Sie ist erst vor einem Monat in ihre Heimat Thüringen zurückgekehrt, um Grundschullehrerin zu werden. Zwischendurch hat sie in Portugal, Costa Rica und Berlin gelebt.