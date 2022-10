Das Tierheim in Erfurt bittet nach einem großen Hundefund bei einer Züchterin um Verständnis, das derzeit keine Anrufe für Vermittlungs- und Besichtigungstermine für die Hunde entgegengenommen werden können. Auf seiner Facebook-Seite bittet das Tierheim Interessenten, stattdessen eine E-Mail zu schreiben.

Als Grund für die schlechte Erreichbarkeit via Telefon gibt das Tierheim an, das die Versorgung der Hunde derzeit viel Zeit bei den Mitarbeitern in Anspruch nehme. Wer helfen wolle, könne die Pfleger mit waschbaren Decken und Dosenfutter für die Hunde unterstützen. Die Spenden könnten neben dem Tor abgelegt werden.