Thüringen fördert in diesem Jahr fünf neue 24-Stunden-Dorfläden. Dafür werden eine Million Euro bereitgestellt, wie ein Sprecher des Infrastrukturministeriums sagte. Zu den bezuschussten Vorhaben zählen demnach Läden in Tonndorf im Weimarer Land, in Görsbach bei Nordhausen, in Treffurt im Wartburgkreis und in Leubingen und Haßleben im Kreis Sömmerda.

Ursprünglich hatten 13 Gemeinden Zuschüsse für neue 24-Stunden-Dorfläden beantragt. Fünf Anträge wurden laut Ministerium wieder zurückgezogen, weil entweder die notwendigen Unterlagen nicht vervollständigt werden konnten oder die Gemeinden die Umsetzung des jeweiligen Projektes dann doch nicht als realistisch angesehen haben. Dorfladen von Emma's Tag & Nacht: Seit 2020 werden diese Läden in Thüringen errichtet. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Claudia Götze

Drei Anträge sind nach Angaben des Ministeriums nicht bewilligt worden. In dem Auswahlverfahren seien unter anderem die Entfernung zur nächsten Einkaufsmöglichkeit oder Nachhaltigkeitsaspekte wie die Installation von Solaranlagen berücksichtigt worden.

CDU fordert Fortführung des Programms

Das Interesse an der Förderung solcher Dorfläden ist damit spürbar zurückgegangen. Im vergangenen Jahr gingen den Angaben nach noch 27 Anträge ein, von denen 16 Dorfläden und Verkaufsautomaten in ganz Thüringen mit Landesgeldern unterstützt wurden.

Die Förderung von 24-Stunden-Dorfläden war auf Drängen der CDU-Fraktion in diesem Jahr noch einmal aufgelegt worden. Am Sonntag forderte die CDU, das Programm auch künftig fortzuführen. Diese Läden könnten als Ankerpunkte und Anlaufstellen das gesellschaftliche Zusammenleben im Dorf stärken, sagte Fraktionschef Mario Voigt. "Das Dorfläden-Programm darf kein Strohfeuer bleiben. Die CDU-Fraktion wird weiter für ihre Initiative kämpfen", sagte Voigt. 24-Stunden-Dorfladen: Der Einkauf wird an einer Selbstbedienungskasse gezahlt. Bildrechte: Emmas Tag&Nachtmarkt GmbH

Ministerium verweist auf ähnliches Förderprogramm

Das Ministerium verwies darauf, dass es parallel ein weiteres Förderprogramm für die Entwicklung des ländlichen Raumes mit ähnlicher inhaltlicher Ausrichtung gibt. Dieses laufe noch bis Ende 2023 und soll auch darüber hinaus fortgeführt werden. Für dieses Förderprogramm könnten weiterhin Anträge für Dorfläden gestellt werden.

Nach Ministeriumsangaben hat der Freistaat seit 2015 bereits fast 50 Dorf- und Hofläden sowie Verkaufsautomaten in fast allen Landkreisen gefördert und so die Verbesserung der Nahversorgung auf dem Land unterstützt. In Thüringen lebt der überwiegende Teil der Menschen im ländlichen Raum.