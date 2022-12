Von den 15 in diesem Jahr beantragten Läden sind am Ende nur drei übriggeblieben: Tonndorf (Kreis Gotha), Görsbach (Kreis Nordhausen) und Treffurt (Wartburgkreis). Leubingen, Schlöben und Haßleben haben ihre Anträge zurückgezogen, hieß es vom Land. Auch in Treffurt gibt es Probleme. Bürgermeister Michael Reinz hofft dennoch, dass im kommenden Jahr gebaut und eröffnet werden kann.