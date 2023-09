Im Vorfeld des Thüringen-Derbys durchsucht die Polizei seit dem frühen Dienstagmorgen Wohnungen von mutmaßlich gewaltbereiten Fussballfans. Es gehe um insgesamt zwölf Gebäude in Weimar, Erfurt und Jena, rund um Gotha und im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, so die Polizei.

Polizisten durchsuchen Wohnungen mutmaßlich gewaltbereiter Fußballfans in mehreren Thüringer Orten und in Sachsen-Anhalt (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Hintergrund ist eine Massenschlägerei vor dem letzten Derby Anfang März. Damals hatten sich Dutzende Anhänger von Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena in Bad Berka im Weimarer Land versammelt und auf der Straße die Schlägerei angezettelt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen besonders schweren Landfriedensbruchs. Das nächste Derby steht am Sonntag - am 1. Oktober an.