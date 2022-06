Weitere Details wollte sie aktuell nicht nennen. Doch offenbar stehen in der Anzeige eine ganze Reihe von konkreten Hinweisen auf einen möglichen Betrug, die das Landesverwaltungsamt gefunden haben will. Unter anderem soll es dabei um Abrechnungen beim Personal in den Projekten gegangen sein.

Die Behörde mit Sitz in Weimar will keine Einzelheiten nennen, bestätigt aber die Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Erfurt. Die Prüfungen der Fördergelder liefen aber trotz der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen weiter, sagte ein Sprecher des Landesverwaltungsamtes.

Für den Verein könnte das schwer wiegen. Denn immerhin geht es um rund eine Million Euro an Fördergeldern, die in den letzten Jahren an den Verein aus dem Haushalt des Migrationsministeriums für die Flüchtlingsarbeit gegangen sind. Doch inzwischen werden auch weitere Landes-Millionen aus anderen Fördertöpfen geprüft, die an den Verein geflossen sind.