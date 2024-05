Gerade die Schulen waren dem Landrat in seiner Amtszeit besonders wichtig. Der Wartburgkreis verfüge für rund 12.000 Schülerinnen und Schüler über das dichteste Schulnetz in Thüringen, stellte er unlängst bei einer Einweihung in Dippach fest. In die derzeit 55 Schulen seien in den vergangenen 30 Jahren 250 Millionen Euro geflossen. Die Aufgaben seien "überwiegend geschafft", sagt Krebs. Nun gehe der Landkreis das Berufsschulzentrum Eisenach an - "eine Riesenchance für die Region". Junge Menschen in der Region zu halten, sie hier ins berufliche Leben zu bringen, "das ist das Schönste, was es gibt".