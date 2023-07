Erfurt hat bereits zwei Parkhäuser für Fahrräder am Hauptbahnhof. Nun sollen auch in Eisenach und Weimar solche Abstellanlagen entstehen. Der Bund schießt Geld zu.

In Eisenach soll das geplante Fahrradparkhaus im ehemaligen Fahrkartenverkauf am Busbahnhof entstehen. Das teilte Bürgermeistern Katja Wolf (Linke) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend mit. Das sogenannte Rad-Rondell in der Nähe des Bahnhofs soll 103 Plätze bieten. Für EIektroräder wird es Ladestationen geben.