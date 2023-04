Deutschland ist weiterhin kein besonders fahrradfreundliches Land. Zu diesem Ergebnis kommt der sogenannte Fahrradklima-Test, eine Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Zwar seien in den vergangenen zwei Jahren vor allem in den Großstädten einige Fortschritte erreicht worden, doch das Fahrradklima in Deutschland bleibe "ausbaufähig", teilte der ADFC am Montag mit.