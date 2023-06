Die richtige Rahmengröße Schrittlänge (in cm) mal 0,866 = Sitzhöhe (cm)



Sitzhöhe minus 26 bis 28 cm = Rahmenhöhe MTB

Sitzhöhe minus 20 bis 23 cm = Rahmenhöhe Rennrad

Sitzhöhe minus 16 bis 20 cm = Rahmenhöhe City- oder Trekkingrad



Um den errechneten Wert in Zoll umzurechnen – beispielsweise dann, wenn die Rahmengröße nur in Zoll angegeben ist – wird der Wert mit 0,3937 multipliziert.