Das sollte sich rächen, dann Jena trat mit der besten Elf auf und führte nach zehn Minuten bereits mit 2:0. Und es war natürlich Elias Löder, der nach einer Gelbsperre zurückkehrte, der doppelt knipste. Zunächst nutzte er einen Abwehrbock des ZFC, traf mit abgefälschtem Schuss in kurze Eck. Dann peilte er aus 18 Metern den rechten oberen Winkel an, hier stand der Meuselwitzer Keeper Justin Fietz zudem zu weit vor dem Tor. Auch danach hätte Jena mühelos auf 3:0 oder 4:0 stellen können, die ZFC-Defensive wirkte zeitweise überfordert. Aber auch, weil die Gastgeber nach vorn im gesamten ersten Durchgang nichts zu Stande brachten.

Georg-Martin Leopold: "Es gibt wenige langweilige Spiele bei uns. Ich bin nicht zufrieden, wie wir reingekommen sind. Wir lagen verdient zurück, haben keine gute Leistung gebracht. Der erste Pfostentreffer von Shoshi war der Weckruf. Insgesamt drei Mal Aluminium, machen dann erneut den Anschluss. Dann in der Nachspielzeit eine Monsteraktion eines Jenaers. Wir haben es in der ersten Halbzeit verschenkt. Es ist im Pokal viel möglich, wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit."