Nach Angaben der Thüringer Stiftung Naturschutz ist Erfurt neben Wien und Moskau die einzige europäische Großstadt, in der Feldhamster vorkommen. Die Stadt habe damit eine besondere Verantwortung für den Erhalt der seltenen Tiere. Sollmann schätzte den Gesamtbestand der Feldhamster in Thüringen auf noch etwa 5000 Tiere - hauptsächlich im Thüringer Becken bis nach Mühlhausen .

Thüringens Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel verwies darauf, dass schwarze Feldhamster wahrscheinlich überhaupt nur noch in Thüringen vorkommen. "Man muss sich Sorgen machen um den Bestand", so der Staatssekretär, der sich am Dienstag in einem ökologischen Gartenbaubetrieb in Erfurt über den Schutz der kleinen Nagetiere informierte. Die Bewirtschaftung von Agrar- und Gartenbauflächen müsste stärker so organisiert werden, "dass die Art überleben kann". Dafür ständen Fördermittel von EU, Bund und Land zur Verfügung.