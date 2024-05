Am Mittwoch ist der Vorverkauf für das diesjährige Schüler-Ferienticket (SFT) gestartet. Damit können Kinder und Jugendliche bis 20 Jahren in den Sommerferien landesweit mobil sein. Das Ticket gibt es in zwei Varianten. Mit dem 32- Euro-Ticket können alle Busse, Nahverkehrszüge und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen genutzt werden. Das Mini-Ticket für 16 Euro gilt für Busse in vielen Regionen.