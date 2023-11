Die Angelegenheit ist komplex. Landwirte strahlen bei dem Thema eine wissende Entspanntheit aus, Grundstückseigentümer in betroffenen Gemeinden, vor allem erst vor wenigen Jahren zugezogene Häuslebauer, sitzen mitunter ratlos vor mehrseitigen Schreiben. Darin wird zur Informationsveranstaltung eingeladen, der Flurbereinigungsplan werde offengelegt , gemäß Paragraf 59 Absatz 1 des Flurbereinigungsgesetzes. Einspruch ist beim Anhörungstermin möglich und man kann im Verfahren verschiedene Rollen einnehmen, wie zum Beispiel Eigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücken oder "Landempfänger im neuen Bestand". Wozu das alles?

Über die Jahre ist in vielen Dörfern so einiges eingerissen. Hier rutschte mal der Zaun ein wenig in Richtung Straße, dort stehen Häuser im hinteren Bereich, erreichbar über einen Privatweg mit Wegerechten. Auch viele Vorgärten sind häufig auf Flächen entstanden, die eigentlich gar nicht zum Grundstück gehören. Und die DDR-Altlast, die Trennung von Hauseigentum und Grundstückseigentum, ist auch noch längst nicht überall beseitigt. Schlimmer noch, unsere Katastersysteme sind nicht immer auf dem neuesten Stand oder gar unzureichend.