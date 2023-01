Wenn wir allgemein über häusliche Gewalt vor allem von Männern sprechen – ergibt sich die Frage nach einer Grauzone. Haben Sie dazu Erkenntnisse? Dass vielleicht manche Männer, die Gewalt erleben, aus Scham dies nicht anzeigen?

Es gibt viele Studien, die zeigen, dass, wenn es um rein häusliche Gewalt geht, sich der Anteil der männlichen und der weiblichen Täter gar nicht so weit unterscheidet. Also wir wissen, dass auch Männer Viktimisierungsraten haben, sagen wir mal um die 25 Prozent.

Und oft ist es aber so, dass die physischen Verletzungen, die Männer davontragen, eben nicht so stark sind. Einerseits, weil die Frauen nicht so stark sind und womöglich auch nicht so gewaltsam agieren, wie manche Männer es dann tun. Aber auch, weil Männer einfach auch eine bessere Konstitution haben und - sagen wir mal - womöglich jetzt ein Knochen auch nicht so schnell bricht, wie das bei Frauen der Fall wäre. Also das bezieht sich jetzt auf allgemeine häusliche Gewalt.

Konkret bezogen auf Partnerschaftstötungen ist es natürlich insofern eine schwierige Frage. Denn, wenn es unentdeckt bleibt, wissen wir es natürlich auch nicht und wir sehen es nicht in den polizeilichen Kriminalitätsstatistiken, weil die dann Tatverdächtigen womöglich gar nicht auftauchen.

Und wahrscheinlich zielt ja die Frage so ein bisschen auch auf dieses Phänomen, sagen wir mal der Giftmorde ab, sodass dann der Tod des in dem Fall männlichen Partners gar nicht so sehr durch hohe körperliche Gewalt herbeigeführt wird, sondern durch "sanftere" Mittel, die dann vielleicht gar nicht so häufig entdeckt werden, weil man zum Beispiel denken könnte, die Person habe einen Herzinfarkt bekommen.

Ich halte das für eine Möglichkeit, dass es mehr Morde durch Frauen gibt, als wir sehen. Aber ich kann es nicht jetzt belegen.

Mögliche Warnsignale für schwere Gewalttaten sind bislang kaum erforscht. Bildrechte: IMAGO/Lutz Wallroth

Behauptet wird immer wieder, dass bei Kindstötungen in der Familie, Frauen häufiger Täter sind als Männer. Stimmt das?

Da sagt die Forschung tatsächlich: Wenn Kinder involviert sind, sind Männer häufiger die Täter, zwar wieder mit einem höheren Prozentsatz sogar von ungefähr 90 Prozent laut einer Studie.

Nun kommen wir auf den aktuellen Fall zurück, bei der eine junge Frau den Mann in Thüringen offenbar aus Notwehr getötet haben soll. Notwehr ist ja nicht vorsätzlich. Was wissen wir allgemein über Situationen, in denen es zu Gewalt in Notwehr kommt, wie kommt es dazu?

Wenn man sich auf die Ebene der Vermutungen begibt, dann ist natürlich der naheliegendste Gedanke, dass es entweder langfristig oder in der spezifischen Situation zu eben schwerer Gewalt des Mannes oder ernst zu nehmenden Todesdrohungen des Mannes gegenüber der Frau gekommen ist und die sich dann vielleicht nicht anders zu helfen wusste, als womöglich irgendeine verfügbare Waffe oder so, die gerade zur Hand war - also das ist jetzt wirklich Spekulation - dann genommen hat, um sich zu wehren. Das ist die naheliegendste Vermutung, würde ich sagen.

Insbesondere unter den weiblichen Opfern, also der späteren Täterin, taucht das auf. Aber wie gesagt, es gibt eben, auch wenn es sich um Täterinnen handelt, auch andere Motive. Das ist nicht das einzige Motiv, eben für die Frauen zu handeln.

Wenn Frauen aus Notwehr Männer töten, war der Mann zuvor möglicherweise schwer gewalttätig gegenüber der Frau. Bildrechte: dpa

Wenn solche Dinge eine Vorgeschichte haben, und Notwehr lässt uns an eine Vorgeschichte denken - was denken Sie, wie viel Mitschuld trägt die Umgebung, Freunde, Bekannte. Haben Sie Erkenntnisse, wie oft derartige Konflikte im Geheimen ablaufen oder dass die Umgebung wegschaut?

Ich würde vielleicht gar nicht so sehr von der Mitschuld sprechen, aber ich würde aus unserer Perspektive sagen, dass wir denken, dass es Anhaltspunkte gibt oder geben sollte, also im Vorfeld dieser Taten, auf die auch Dritte aufmerksam werden könnten und bei denen wir eben hoffen, dass wir dort ansetzen können mit der Prävention.

Unser Forschungsprojekt fängt gerade an mit den Analysen. Aber wir haben so was gemacht wie eine systematische Literaturanalyse zu Risikofaktoren. Manche dieser Risikofaktoren würden wir unter unseren Begriff des sogenannten Leakings fassen, also dieser Tatankündigung. Dazu zählt zum Beispiel so was wie Drohungen auch gegenüber Dritten zum Beispiel schon mal geäußert zu haben, dass dem Opfer ja zum Beispiel was passieren könnte oder dass man Waffen hat, oder dass man tatsächlich die Person umbringen möchte, ganz konkret.

Dann kommt so was dazu wie Tatvorbereitungen treffen, also dass man sich zum Beispiel Waffen beschafft oder dass man überlegt, wie man sich ein Alibi zurechtlegen könnte und das so vorbereitet, dass auch andere das zum Beispiel sehen können. Und dann gibt es außerdem noch alles, was mit Suizidgedanken und Vorstellungen zu tun hat, weil wir wissen, dass es relativ hoch korreliert ist. Also Leute, die Partner töten, töten sich relativ häufig dann auch im Anschluss selber.

Es gibt noch einen weiteren Bereich, den, der bislang wirklich kaum betrachtet worden ist. Und das ist so was, wie interessieren sich dann die späteren Täter oder Täterinnen auch für frühere Täter und Täterinnen oder für frühere Taten? Oder ist es so, dass die auf einmal ganz häufig darüber sprechen? Oder ist es so, dass sie dann auch solche Taten früheren Taten anfangen zu rechtfertigen und so etwas sagen wie ,Ach ja, das kann ich aber auch gut verstehen'.

Wir wollen jetzt in diesem Projekt genauer hingucken, ob, wie häufig und in welchen Formen solche Warnsignale auftreten und ob es bestimmte Merkmale in diesen Aussagen und Verhaltensweisen gibt, die wirklich dafür sprechen, dass diese Ankündigungen ernst gemeint sind. Das heißt, dass sie dann wirklich später in die Tat umgesetzt werden.

Und das wollen wir machen, indem wir dann die Gruppe der späteren Täterinnen vergleichen mit Personen, die zum Beispiel auch gedroht haben, aber am Ende keine Tat umgesetzt haben.

Und das Prinzip, was ich jetzt beschrieben habe, ist eigentlich das Gleiche, was wir in einem Vorläuferprojekt schon angewendet haben, da haben wir Risikofaktoren für terroristische Taten in Deutschland erforscht und da ist es uns tatsächlich gelungen, bestimmte Kriterien zu identifizieren, die dann erlaubt haben, zwischen späteren terroristischen Täterinnen und Leuten, die so eine Tat angekündigt haben, aber nicht ausgeführt haben, zu identifizieren.

Also diese Konzept des Leakings, wie Sie sagen, bei dem auf Warnsignale aufmerksam gemacht werden soll?