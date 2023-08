Letztlich wird geschaut, ob der Zweitwunsch für eine bestimmte Schule möglich ist. Wenn nach all diesen Kriterien immer noch Schüler ohne Schulplatz sind, wird gelost. Von den etwa 2.000 Plätzen in der fünften Klasse in Erfurt habe man etwa 160 Mal losen müssen. Weitere Fälle gebe es in den ersten Klassen. "Da sind gerade in Erfurt schon zehn Schulen betroffen", sagt der Schulamtsleiter. In Weimar sind es vier, in Sömmerda und Apolda jeweils eine.