Ab der 7. Klasse nur noch vereinzelt Montessori-Elemente

In den weiterführenden Klassen des Schulzentrums ist das Konzept so aufgebaut, dass es ab der siebten Klasse nur noch vereinzelt Elemente der Montessori-Pädagogik gibt. Schulleiter Sebastian Heider sagt: "In der Oberstufe des Gymnasiums unterscheiden wir uns dann von der Struktur her nicht mehr von den staatlichen Schulen". Die Abschlüsse sind die gleichen wie an anderen Schulen, ob Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Am Ende "haben alle die gleichen Prüfungen. Als staatlich anerkannte Ersatzschule nehmen wir alle Prüfungen auch selber ab", so Heider. 72 Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule in Leipzig-Grünau schreiben an einer Vorprüfungsklausur. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Eine Schülerin, die gerade ihr Abitur macht, lobt die Notenvergabe in dieser Phase: "Die Lehrer sind dabei sehr transparent und man kann mit ihnen offen darüber reden."

Montessori-Pädagogik Die italienische Ärztin und Reformpädagogin Maria Montessori (1870 - 1952) entwickelte eine Bildung vom kleinen Kind bis zum jungen Erwachsenen, bei der die Selbstständigkeit im Mittelpunkt steht. Das Prinzip lautet: "Hilf mir, es selbst zu tun."



Als Basis dient eine wertschätzende Erziehung. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler vom Lehrpersonal sorgfältig beobachtet. Durch eine vorbereitete Lern- und Arbeitsumgebung ist die "freie Wahl der Arbeit" und damit die "Polarisation der Aufmerksamkeit", auch Montessori-Phänomen genannt, möglich. Dabei geht das Kind in einer Art "Flow" völlig in seiner Tätigkeit auf. Freiarbeit in gemischten Gruppen und Facharbeit in Gruppen, in denen die Kinder gleichalt sind, wechseln sich ab. Der Schultag ist in Blöcke von je 90 Minuten aufgeteilt. Sie werden durch eine lange, je 45-minütige Frühstücks- und Mittagspause unterbrochen. montessori-deutschland.de, montessori-material.de, montessori-leipzig.de, Wikipedia

Das Maria-Montessori-Schulzentrum in Leipzig-Grünau erfreut sich großer Beliebtheit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ehemalige Schülerin: Selbstständiges Lernen zahlt sich im Studium aus

Amelie legte 2022 ihr Abitur an der "Monte" ab. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Trotz der anderen Lernmethoden sei sie sehr gut für das Studium vorbereitet worden, lobt die 20 Jahre alte Studentin Amelie, die am Montessori-Zentrum ihr Abitur gemacht hat: "Am Anfang war das Lernen sehr frei, und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich bekam Aufgaben und konnte in meinem eigenen Tempo loslegen. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich unnötig rumsitze. Und in den Fächern, wo ich nicht so gut war, wie zum Beispiel Kunst, haben mir dann andere geholfen. Insgesamt habe ich an der Montessori vor allem das selbstständige Lernen und das Helfen gelernt. Beides kann ich an der Uni gut gebrauchen."

Zeitmanagement und seine Tücken

Und noch etwas hat Amelie gelernt: das Zeitmanagement. Ein Aspekt, der seine Tücken hat, denn "die Schule ist etwas für Leute, die sich selbst organisieren können. Man lernt das Zeitmanagement, das war gerade in der Corona-Zeit wichtig. Damit kamen einige aber gar nicht klar. Andere haben es dann gelernt."



Eine Mutter hat beide Seiten bei ihren Kindern kennengelernt: "Unser Sohn, der erst mit dem Wechsel zum Gymnasium hierher kam, hatte ganz schön zu kämpfen. Man muss ja Freiarbeit machen - und dabei stark organisiert sein. Das fiel ihm schwer."



Ihre beiden Töchter waren schon in der Grundschule mit dabei, erzählt die Mutter weiter: "Sie kamen damit super zurecht. Sie lernten praktisch alleine, das bekamen sie schon in der Grundschule mit." Doch Rückschläge habe es auch gegeben: "Eine Tochter konnte länger nicht lesen. Aber sie bekam von den Lehrern einfach sehr viel Vertrauen entgegen gebracht. Das gab ihr Selbstvertrauen." Eine 9. Klasse in der Maria-Montessori-Schule mit Lehrer Marko Hofmann. (li.) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ist die Schule für jeden geeignet?

Eine der Töchter gibt zu: "Durch die Freiarbeiten in den ersten acht Klassen habe ich das selbständige Arbeiten gelernt. Es kann hier aber auch sehr anstrengend sein. Es wird extrem viel Wert darauf gelegt, dass man sich kreativ mit einem Thema auseinandersetzt." Eine einfache Power-Point-Präsentation reiche da bei weitem nicht. Sie berichtet von einem "Fachübergreifenden Projektfach", zwischen Religion und Gesellschaftskunde, bei dem man einen eigenen Staat gründe.



Grundsätzlich sei die Schule "nicht für jeden geeignet", findet das Mädchen. Das sieht Schulleiter Heider "ausdrücklich anders". Er sagt: "Auch wenn wir an machen Stellen deutlich andere Herangehensweisen haben - aber prinzipiell sind wir eine ganz normale Schule mit ganz normalen Schülerinnen und Schülern. Wir sind in keinerlei Weise eine Spezialschule, haben keine einengenden Sichtweisen, sehen uns nicht als elitär - kurzum: jede(r) soll sich bei uns wohlfühlen können und gut lernen können." Konrad (9) lässt sich von Claudia Birkner (li.), Klassenlehrerin der Kätzchenklasse, die Welt der Zahlen erklären. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Religion ist Pflichtfach

Neben den pädagogischen Konzepten steht das Christliche im Mittelpunkt. Schulleiter Heider beschreibt es als "naheliegende Verbindung zu Montessori" und als "Schablone, die überall drüber liegt". Religion ist ein verpflichtendes Schulfach. Es gibt Schul-Gottesdienste, einen Seelsorger, einen Raum der Stille. Im vergangenen Oktober reiste die gesamte Schule - rund 700 Schülerinnen und Schüler - nach Rom zur Papstmesse. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK