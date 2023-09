Fahrschülerinnen und Fahrschüler müssen in einigen Thüringer Regionen oft lange auf die Führerschein-Prüfung warten. Das hat eine Umfrage von MDR THÜRINGEN bei Fahrschulen ergeben. Wartezeiten gibt es vor allem in und um Erfurt, Gera und Nordhausen.

Vor allem im Umkreis von großen Städten müssen Fahrschülerinnen und Fahrschüler in Thüringen länger auf Termine für ihre Führerscheinprüfung warten. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Fahrschulen sind unschuldig an dem Dilemma. Es liegt an der Sachverständigenorganisation Dekra, die als Einzige die Prüfungen abnimmt und die Termine vergibt. Auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN räumte ein Sprecher ein, dass es nicht überall optimal laufe.

In einigen Regionen sei die Situation in den letzten Wochen in der Tat eine relativ angespannte Situation im Bereich der Fahrerlaubnis-Prüfungen entstanden, hieß es.