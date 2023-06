Bei der Gedenkveranstaltung in Jena brachten Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums im Stadtteil Lobeda eine Erinnerungstafel für den Arbeiter Alfred Diener an, der sich 1953 an den Protesten beteiligt hatte und dafür in der sowjetischen Militärkommandantur in Weimar standrechtlich erschossen wurde. Diener war damals 26 Jahre alt.