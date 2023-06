In Mühlhausen und den umliegenden Dörfern Körner, Ober- und Niederdorla, Großengottern rumort es seit Wochen. Bauern marschieren in einem Sternmarsch nach Mühlhausen. Peinlich für die Genossen, schmückt sich doch die Stadt mit dem Namen des Bauernkriegsführers Thomas Müntzer.

Die Demonstranten formulieren ihre Forderungen und versuchen, die Arbeiter des Möve-Werkes zum Mitstreiken zu bewegen. Das misslingt. Was sie aber schaffen, ist, inhaftierte Bauern zu befreien. Es dauert nicht lange, da treten die Sowjets auf den Plan. Im Polizeibericht ist zu lesen:

Da die Bauern in der Gastwirtschaft am Untermarkt waren, konnte mit Unterstützung der Genossen der Sowjetarmee innerhalb einer Minute die Gaststätte geräumt werden. Einsatzbericht aus Mühlhausen an die Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei Erfurt Quelle: Landesarchiv Thüringen - Hauptstaatsarchiv Weimar, Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei Erfurt

Im beschaulichen Dorf Eckolstädt bei Apolda versammeln sich Bauern schon am 13. Juni 1953. In einer Resolution stellen sie Forderungen auf, die sie auch dem DDR-Landwirtschaftsministerium übergeben. Die Staatssicherheit hat eine Mitschrift in ihren Unterlagen:

Diejenigen Personen, die die Fehler der SED und der Regierung örtlich propagiert, mitgemacht und gefördert, also die katastrophale Lage in unserem Dorf mitverschuldet….haben, haben sofort aus allen öffentlichen Ämtern und Posten auszuscheiden. Mitschrift der Staatssicherheit über Forderungen der Bauern Quelle: Mediathek des Stasi-Unterlagen-Archivs

Die Lage erscheint den Genossen so brisant, dass sie Panzer anfordern. Nur wenige Stunden später klicken für den langjährigen Gemeindepfarrer Edgar Mitzenheim die Handschellen. Ihm wird in Erfurt als "Rädelsführer" der Prozess gemacht. Mitzenheim ist kein x-beliebiger Pfarrer, sondern der Bruder des evangelischen Bischofs in Thüringen, Moritz Mitzenheim.

So bekommt der Prozess eine besondere Bedeutung. Dem Pfarrer soll eine Nazi-Vergangenheit angehängt werden. Ein entsprechendes Fernschreiben vom Juni 1953 gibt dazu Anweisungen und ist in den Polizeiakten zu finden:

Insbesondere muss darauf Wert gelegt werden, dass bei der Durchführung von Ermittlungsverfahren festgestellt wird, dass o.g. Tätergruppen in Westberlin militärisch ausgebildet wurden. Blitz-Fernschreiben an Bezirksbehörde der Volkspolizei Erfurt Landesarchiv Thüringen - Hauptstaatsarchiv Weimar, Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei Erfurt

Das Urteil fällt entsprechend hart aus: Sechs Jahre Zuchthaus für den 57-jährigen Edgar Mitzenheim, drei Jahre davon muss er absitzen.

Schon am 18. Juni 1953 hat die SED-Führung, auch dank der sowjetischen Hilfe, wieder Oberwasser und macht sich an die Interpretation der Ereignisse. Es ist ein "faschistischer Putschversuch". Doch die Genossen hätten auch eine Lektion gelernt, sagt DDR-Historiker Dr. Stefan Wolle:

Sie hatte erkannt, dass man mit solchen 'Schweinetreiber-Methoden' auf Dauer nicht ein ganzes Land regieren kann. Dr. Stefan Wolle DDR-Historiker