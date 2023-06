In Magdeburg gibt es eine zentrale Gedenkstunde, an der Landtagspräsident Gunnar Schellenberger, Innenministerin Tamara Zieschang und Oberbürgermeisterin Simone Borris teilnehmen. Es werden dazu auch Zeitzeugen erwartet. In Halle ist eine Gedenkveranstaltung im Stadthaus geplant, an einer Gedenktafel am Hallmarkt sollen Blumen niedergelegt werden.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hatte am Freitag erklärt, der 17. Juni 1953 stehe für das Streben der Menschen in der DDR nach Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.