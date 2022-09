Thüringens SPD-Chef Georg Maier ist in seinem Amt bestätigt worden. Beim Landesparteitag der Sozialdemokraten in Suhl erhielt Maier am Sonntagmittag 77,3 Prozent der Stimmen und damit weniger Zustimmung als bei seiner letzten Wahl 2020 mit 82,7 Prozent.

Kurz vor seiner Wiederwahl hatte Maier gesagt, er wolle die Thüringer SPD in den nächsten Jahren so stark machen, dass sie die nächste Landesregierung anführen könne. "Dafür werde ich mich mit ganzer Kraft einsetzen, dafür werde ich kämpfen", sagte er.

Maier wurde in Suhl auch zum Spitzenkandidaten der SPD für die Landtagswahl 2024 gewählt. In seiner Rede hatte der 55-Jährige für ein Bündnis aus Parteien und Verbänden in der Energiekrise geworben. Es müsse einen "Pakt der Demokraten" geben, sagte Maier. Dieser solle dafür eintreten, dass etwa die Kosten für Essen in Schule und Kindergarten gedeckelt werden. An dem Pakt sollten sich nach Vorstellung Maiers auch die Linken, die Grünen, die CDU sowie Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände beteiligen.