Offenbar Verstoß gegen Vergaberegeln

Im Gegenzug dafür, so der Anklagevorwurf, habe der Beamte in seiner Funktion als Referatsleiter für Haushalt, Beschaffung und Personal am Oberlandesgericht Jena, für die Vergabe von Aufträgen an Firmen des Angeklagten K. gesorgt. Aufträge, die angeblich gegen die Regeln der Vergabeordnung verstoßen haben sollen, worauf sich der Untreuevorwurf begründet.

Zum Thema Verschuldung teilte der Angeklagte F. MDR Investigativ mit, dass dies unrichtig sei, da er im Zeitraum von 2012 bis 2019 nachweislich verschiedene Darlehensverträge mit Banken und Umfinanzierungen von Immobilienkrediten mit Banken abgeschlossen habe. "Von zunehmender Verschuldung kann daher keine Rede sein", erklärte der Ex-Beamte. Das dürfte die Staatsanwaltschaft anders sehen.

LKA: Aufträge von insgesamt über einer Million Euro

Unstrittig scheint, dass es zwischen F. und K. seit 2012 eine Geschäftsbeziehung gab. Vier Jahre später soll dann der weitere Angeklagte R. mit seiner Firma ins Spiel gekommen sein.

Er soll ebenfalls Aufträge von F. erhalten haben, für die dann angeblich weitere Darlehen geflossen sein sollen, und die dem angeklagten Ex-Referatsleiter finanziell aushelfen sollten. Bei den Aufträgen an die beiden Geschäftsmänner soll es um verschiedene umfangreiche Dienstleistungen in der Thüringer Justiz gegangen sein.

Unter anderem soll der Angeklagte K. Studenten für Jobs im Oberlandesgericht Jena und in der Thüringer Justiz über seine Dienstleistungsfirma zur Verfügung gestellt haben. Beim Thema Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sollen Aufträge an den Angeklagten R. gegangen sein. Nach Recherchen von MDR Investigativ soll das Landeskriminalamt bei seinen Ermittlungen Aufträge im Gesamtwert von über einer Million Euro festgestellt haben.

Doch es hat vier Jahre bis zur Prozesseröffnung gedauert. Nachdem die Staatsanwaltschaft Gera zwei Jahre nach dem Beginn der Ermittlungen Anklage beim Landgericht Gera eingereicht hatte, begann eine juristische Odyssee.

Denn das Landgericht war der Überzeugung, dass es nicht der richtige Adressat für einen Fall wie diesen war und übergab die Anklage an die Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Mühlhausen. Das prüfte endlose Monate seine eigene Zuständigkeit, um selbige nicht zu sehen und die Anklage wieder an das Landgericht Gera zurück zu senden. Dort wurde diese dann zugelassen, aber der Richter forderte weitere Nachermittlungen von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt.

Nach Informationen von MDR Investigativ dürfte der Prozess - auch über die drei Angeklagten hinaus - für eine Reihe von hochrangigen oder ehemals hochrangigen Beamtinnen und Beamten aus der Thüringer Justiz brisant werden. Denn in dem gesamten Fall steht eine Frage im Raum: Wenn die Vorwürfe zutreffen sollten, wer hat im Oberlandesgericht Jena die Aufsichtsfunktion gegenüber dem betroffenen Beamten möglicherweise nicht ausgeübt?

Denn klar ist: Der Ex-Beamte hatte allein mit dem Angeklagten K. eine Geschäftsbeziehung von über sechs Jahren. Seit dieser Zeit sind mehrere Aufträge des Oberlandesgerichts Jena über F. an den Unternehmer K. gegangen. Da stellt sich die Frage: Wenn es angeblich ständig Verstöße gegen die Vergabevorschriften gab, warum ist das niemandem im Oberlandesgericht aufgefallen?

Diese Fragen könnten sich unter anderem an den ehemaligen Chef des angeklagten Ex-Beamten F. richten, der kein geringerer als Stefan Kaufmann ist. Der war zu der damaligen Zeit Präsident des Oberlandesgerichts und bis zu seinem Ruhestand der Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofs.

Kaufmann hatte auf verschiedene Anfragen von MDR Investigativ immer gesagt, dass er sich zu dem Verfahren nicht äußern werde. Ob Kaufmann als Zeuge gehört werden soll, ist bisher offiziell nicht bekannt, ist aber naheliegend. Zudem dürften eine ganze Reihe von Beamtinnen und Beamten aus der Thüringer Justiz im Prozess als Zeugen auftreten.

Angeklagter: Verträge waren zwingend notwendig

Dass die Frage der Verantwortung von Vorgesetzten in dem Prozess eine Rolle spielen dürfte, wird aus einer Antwort des Angeklagten F. an MDR Investigativ deutlich. Bei der Frage nach der Vergabe der Aufträge und dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass sie in Abhängigkeit von Schulden gestanden haben sollen, teilte F. mit: "Sämtliche Dienstleistungsverträge waren aufgrund der geschäftlichen und personellen Situation im Geschäftsbereich zwingend erforderlich und im Einvernehmen mit der Leitungsebene besprochen." Bedeutet aus seiner Sicht: Die Chefs wussten Bescheid.

Besonders im Thüringer Justizministerium wird man den Prozess genau beobachten, denn gegen den Ex-Beamten F. dürfte dann noch ein entsprechendes Disziplinarverfahren anlaufen. Das könnte, bei einem Schuldspruch, Auswirkungen auf sein Ruhestandsgehalt haben.

Offiziell will sich das Ministerium aus Datenschutzgründen nicht äußern. Dass man aber den Korruptionsvorwurf aus dem Prozess am Landgericht Gera ernst nimmt, zeigt der Umstand, dass im Oberlandesgericht Jena das einstige Referat des Angeklagten F. inzwischen in drei unabhängige Bereiche zerlegt worden ist.

Dadurch sei sichergestellt, dass die unterschiedlichen Verwaltungsaufgaben nicht durch ein und denselben Referatsleiter verantwortet werden, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Zudem sei von der Innenrevision die Korruptionsprävention verstärkt worden.