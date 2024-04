Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Conny Hartmann

Corona-Pandemie Seelsorge für Sterbende: Ex-Richterin wegen Rechtsbeugung in Gera angeklagt

Hauptinhalt

08. April 2024, 12:24 Uhr

Während der Corona-Pandemie soll eine Proberichterin eine Entscheidung zugunsten ihres Vaters getroffen haben. Er wollte als Pfarrer eine Palliativpatientin in einem Pflegeheim besuchen. Wegen der Corona-Vorgaben wurde ihm der Zugang nicht erlaubt. Er wandte sich an das Gericht. Dort verschaffte ihm seine Tochter als Richterin per Beschluss Zutritt. Als enge Familienangehörige hätte sie das nicht gedurft. Nun hat ein Prozess gegen die 37-Jährige vor dem Landgericht Gera begonnen.