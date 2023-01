Laut Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) soll mit dem Gesetz der drohende Hausärztemangel bekämpft werden. Ein Drittel der Hausärzte in Thüringen sei 60 Jahre und älter und gehe in absehbarer Zeit in den Ruhestand. Nach Zahlen der KVT betrifft das rund 600 Mediziner. Zudem gebe es eine zunehmend ältere und kränkere Bevölkerung. Schon Ende 2022 waren in Thüringen knapp 70 Hausärztestellen unbesetzt. Die meisten freien Plätze gibt es im Kreis Hildburghausen und in den Städten Gera und Eisenach.