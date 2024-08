Warum willst du gewinnen? Darauf schreibt Verena: "Einfach super Gewinnspiel". Danke, finden wir auch! Leonhard meint, "weil so ein Gewinnspiel eine super Alternative zum selber Bezahlen ist". Ja, ist so. Michael möchte gewinnen, "weil ich das Gewinnspiel mitgemacht habe". Liegt auf der Hand.

Hakan, Andreas und Annette haben geschrieben, sie würden den Gutschein gerne gewinnen, um ihn weiterzugeben oder zu spenden für jemanden, der es nötig hat. An einer Stelle entsteht der Eindruck, dass besonders Söhne kostspielige Kinder sind. Mirjam schreibt, "Ich will ihn für meinen Sohn, weil er so teuer ist." Der Sohn oder der Führerschein?

Am Wochenende fährt er mit der Bahn nach Hause und geht in einem Eiscafé arbeiten. Seine Einnahmen fließen in den Sport - wie viele andere, die teilgenommen haben, ist er derzeit nicht in der Lage rund 3.000 Euro für einen Führerschein aufzubringen.