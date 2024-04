Viele andere User schreiben, dass sie die Fahrerlaubnis brauchen, weil sie auf dem Land wohnen, weil sie unabhängiger sein wollen oder weil es für die Arbeit wichtig ist.

So schreibt uns Adrian aus Hüpstedt: "Ich wollte den Führerschein machen, um unabhängig zu sein. Ich lebe auf dem Land:" Chantal erklärt, sie wollte gerne den Moped-Führerschein in Siebleben machen - Auto nicht unbedingt: "Beim Moped war es mein Wunsch, darum habe ich ihn auch selbst bezahlt. Beim Auto war es eher der Wunsch meiner Mutter." Und Niklas lässt uns wissen, dass er gerade noch mit dem Führerschein beschäftigt ist, bisher 2.400 Euro gezahlt hat und mit 3.000 bis 3.500 Euro rechnet: "Ich wollte immer selber einen Führerschein machen, aber meine Eltern haben mich immer dran erinnert, mal endlich anzufangen." Bildrechte: picture alliance/dpa/DEKRA | Antje Kunde

1.200 Mark für den Führerschein: Das war einmal

Fahrlehrer Klinkhardt kalkuliert so: "Wenn ich mich ganz gut anstelle, kriege ich es noch unter 3.000 Euro hin. Viele vergleichen das mit früher: Ich habe auch 1.200 DM für meinen Führerschein bezahlt. Damals kostete aber auch ein Golf noch 20.000 DM und nicht wie heute 60.000 Euro", rechnet er vor. Bildrechte: picture alliance/dpa | Markus Scholz

Klinkhardt war nach eigener Aussage der erste in Thüringen, der einen Fahrschulsimulator hatte - für über 20.000 Euro. Daran setzt er seine Neulinge. Das Programm ist auf acht Stunden ausgelegt - manche schafften es in sechs Stunden, andere sogar in vier. Außerdem kann er VR-Brillen einsetzen mit realistischen Situationen.

So stürzt in einer Szene ein Schauspieler auf einem Fahrrad an Gleisen. "Das sind Waffen, um Kosten zu reduzieren", sagt er. Aber von der Forderung nach mehr Online-Unterricht hält er nichts. Das zeigten Erfahrungen aus der Corona-Zeit. "Die haben fast alle vor Ort wiederholt - es ist ein ganz neuer Lernbereich. Digitale Inhalte schaffen hier keine Präsenz ab", so Klinkhardt. Bildrechte: MDR/Fahrschule Tobermann Gera

Der angestellten Fahrlehrerin Anka Gerngroß wird im Simulator schlecht. Damit ist sie nicht allein. Für manche Videospieler sei der Simulator zwar ein guter Einstieg, andere könnten sich hier nicht gut konzentrieren. Für den Erfolg in der Fahrschule setzt sie lieber auf etwas anderes: Motivation. Gerngroß ist eine von vier Fahrlehrern beim "AFZ Walldorf - Bildungswerk Bau Hessen-Thüringen e.V. Fortbildungszentrum".

Hier machen Azubis ihren Führerschein, den sie im Job brauchen - meist bezahlt vom Ausbildungsbetrieb. Es dürfen aber auch "Auswärtige" zur Fahrausbildung kommen. Vorteil hier: Der Verein darf keinen Gewinn erzielen am Jahresende. Die Kosten liegen - je nach Anzahl der Übungsstunden - ebenfalls zwischen 3.000 und 3.500 Euro. Bildrechte: privat

"Wenn man das von seinem eigenen Geld bezahlt, wenn man sieht, was da weggeht - dann strengt man sich mehr an. Dann geht es oft schneller. Wenn der Betrieb zahlt oder die Eltern - dann ist es doch egal, was es kostet", so Anka Gerngroß. Aber es sei auch eine Typfrage. "Manche sacken zwischendurch ab, bei anderen macht es Klick und sie sind schnell fertig", erzählt die Fahrlehrerin.

Wenn man das selbst bezahlt, strengt man sich mehr an. Anka Gerngroß, Fahrlehrerin in Walldorf

Bei unserer kleinen Instagram-Umfrage kommen Antworten aus ganz Thüringen. Ein Nutzer aus Nordhausen schreibt, er habe 2.800 Euro bezahlt, aus Suhl hören wir von 4.100 Euro für ein halbes Jahr Fahrunterricht und zwei Versuche bei der Theorie, in Sömmerda hat Alina acht Monate für die Fahrerlaubnis gebraucht, dafür nur die "nötigsten" Stunden genommen und alles sofort bestanden - was sie 3.890 Euro gekostet habe. In Schleusingen wurden 3.400 Euro fällig. Und aus Gebesee hören wir von 13 Monaten bei der Fahrschule, fünf Übungsstunden extra und 3.100 Euro Kosten. Bildrechte: imago images/Panthermedia

Der Fahrlehrer und die Atmosphäre