Während auch bei den Unternehmen nur 17 Prozent einen Glasfaseranschluss nutzen können, sieht es bei den Schulen in Thüringen etwas besser aus. Hier sind 56 Prozent ausgestattet.

Damit es mit dem Breitbandausbau bald besser vorangeht , stellen Bund und Land in diesem Jahr 330 Millionen Euro bereit.

In diesem Jahr wollen etwa die Deutsche Telekom und GlasfaserPlus in Thüringen 42.000 Haushalte ans Glasfasernetz anschließen. Davon werden laut Ministerium 14.500 Anschlüsse gefördert. In Planung der beiden Unternehmen ist derzeit die Glasfaser-Versorgung von weiteren 260.000 Haushalten. Davon sind 28.700 mit Förderung von den Unternehmen vorgesehen.