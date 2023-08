Gründe für den langsameren Ausbau in Thüringen sind der finanzielle Aspekt sowie die fehlende Wirtschaftlichkeit. Besonders in dünnbesiedelten Regionen fehlt es oft an schnellem Internet, da sich der Glasfaser-Ausbau für private Anbieter nicht lohnt. Hinzu kommt die komplexe Verteilung von Fördermitteln. Erst am Jahresanfang kam es zu Diskussionen um die Bereitstellung von Fördermitteln im Weimarer Land .

An anderen Stellen im Land geht es jedoch schneller voran. So zum Beispiel in Eisenberg und im 130-Einwohner-Ort Schierschwende. Und auch viele Schülerinnen und Schüler in Thüringen starten mit schnellem Internet ins neue Schuljahr. Eine MDR THÜRINGEN-Umfrage bei den Landkreisen und kreisfreien Städten ergab, dass in vielen Schulen über die Sommerferien schnelles Internet angeschlossen wird, zum Beispiel im Kreis Sonneberg und im Kreis Saalfeld-Rudolstadt.