Im Nachbarort wurde hitzig diskutiert. "Der Diskussionston hat mir nicht gefallen", sagt Tino König (CDU), der heute in Remptendorf Bürgermeister ist. Er ist in Gahma aufgewachsen und hatte die Idee einer Kläranlage, an die alle angeschlossen werden. Das könnte sich nur zusammen mit einem Nahwärmenetz rechnen, so die Überlegung.