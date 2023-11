Bildrechte: picture alliance / Arne Dedert/dpa | Arne Dedert

Landkreise Sonneberg und Sömmerda Gleich mehrere Bagger-Diebstähle behindern Glasfaserausbau

05. November 2023, 14:14 Uhr

Vier komplette Bagger und mehrere Baggerschaufeln sind in den vergangenen Tagen in Thüringen gestohlen worden. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zu den Diebstählen in den Landkreisen Sömmerda und Sonneberg.