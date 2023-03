Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hat ihren Vorschlag zu einer niedrigeren Grunderwerbsteuer im Freistaat präzisiert. Fraktionschef Mario Voigt erklärte am Mittwoch vor, dass Familien beim Ersterwerb einer Immobilie bis zu 25.000 Euro der von ihnen gezahlten Grunderwerbsteuer zurückerstattet bekommen sollten. Zudem halte die CDU an ihrer Forderung fest, den Steuersatz von 6,5 Prozent auf fünf Prozent zu senken. Es sei wichtig, Familien gerade angesichts der massiven Inflation zu unterstützen , sagte Voigt. "Die Familien sind momentan massiv unter Druck."

Die Grunderwerbsteuer wird in der Regel immer dann fällig, wenn jemand ein Grundstück kauft - unabhängig davon, ob dieses Grundstück bebaut ist oder nicht. Die hohe Grunderwerbsteuer in Thüringen ist seit Jahren ein Streitthema. Sie wurde durch einen Landtagsbeschluss mit Beginn des Jahres 2017 von damals 5 auf jetzt 6,5 Prozent erhöht. Der Grunderwerbsteuersatz in Thüringen gehört damit zu den höchsten bundesweit. In Bayern liegt dieser dagegen nur bei 3,5 Prozent. Auch Vertreter von Rot-Rot-Grün zeigten daher bei dem Thema kürzlich Gesprächsbereitschaft.