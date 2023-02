Knapp 4.800 Wohnungen sind demnach vergangenes Jahr in Thüringen gebaut worden. Das sind sogar 18 Prozent mehr als noch im Jahr 2021. Doch obwohl die Zahl der neuen Wohnungen die Nachfrage aktuell weiterhin nicht deckt, geht die Bauindustrie davon aus, dass nach einigen Jahren mit einer leicht steigenden Zahl an neuen Wohnungen in diesem und den kommenden Jahren die Zahl der Neubauten in Thüringen regelrecht einbrechen könnte.