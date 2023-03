Zahlenmäßig lässt sich die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt an der gesunkenen Zahl der vergebenen Immobilienkredite in Deutschland ablesen. "Nach Zahlen der Deutschen Bundesbank ist das Neukreditvolumen privater Baufinanzierungen von 32,3 Milliarden Euro im März 2022 auf 18,5 Milliarden Euro im August 2022 geschrumpft. Diesen Trend nehmen wir auch im Geschäftsgebiet der Ostsächsischen Sparkasse Dresden wahr", sagt der Unternehmenssprecher. Derartige Kredite biete die Sparkasse momentan ab einem Zinssatz von 3,49 Prozent an.

"Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Million Euro auf 20 Jahre leihe, dann zahle ich durch inflationsbedingte Entwertung gutes Geld mit schlechtem Geld zurück", erklärt Hofmann, wie der Immobilienkäufer in einem solchen Fall von der Inflation profitieren kann. Sieht man von den Hochpreislagen im Elbland ab, dann kostet ein Einfamilienhaus Hofmanns Angaben zufolge derzeit in Meißen oder in Weinböhla im normalen Zustand im Schnitt rund 300.000 Euro und im gehobenen Segment 600.000 bis 800.000 Euro.

Vorsichtiger ist er bei Investitionen in Zweiraumwohnungen, weil es da in Sachsen einen gewissen Überhang gebe. "Per Strukturvertrieb haben in den 1990er-Jahren viele Menschen in Westdeutschland in Wohnungen im Osten investiert, um Steuern zu sparen. Weil sie ein begrenztes Budget hatten, sind am Ende viele Zweiraumwohnungen gebaut worden." Viel knapper und daher gewinnträchtiger seien Drei- bis Fünfraumwohnungen, so Hofmann.